Coronavirus: nuova giornata di calo per il rapporto tamponi-positivi (5,8%), scendono anche gli ospedalizzati

Anche oggi il rapporto tamponi-positivi nella nostra regione segue il trend dei giorni scorsi, a conferma che le restrizioni dei giorni scorsi stanno dando i loro risultati. Sono infatti 275 i nuovi positivi al Covid-19, a fronte di 4.672 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, ovvero uno ogni 16,98 pari al 5,8%.

Nella nostra provincia sono stati 24 i nuovi positivi, stesso numero del savonese. A Genova 143 mentre a Spezia 83. Un nuovo positivo non riconducibile alla residenza in Liguria.

Netta riduzione anche per i morti, che sono stati 11 segnalati per Covid-19, dal 3 dicembre a oggi, di cui un uomo di 86 anni nella nostra provincia.

Totale tamponi effettuati: 660.289 (+4.672)

Totale tamponi antigienici rapidi effettuati (dal 2/11/2020): 120.854 (+2.916)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 56.318 (+375)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 8.052 (-90)

Casi per provincia di residenza

Imperia - 629 (-26)

Savona - 1.107 (-21)

Genova - 4.313 (-30)

La Spezia - 1.408 (-6)

Residenti fuori regione o estero - 232 (-)

Altro o in fase di verifica - 363 (+3)

Totale - 8.052 (-90)

Ospedalizzati: 826 (-13) | 71 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 79 (-2) | 5 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 101 (+3) | 13 (+1) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 235 (-6) | 27 (-1) in terapia intensiva

Evangelico - 6 (-4) | nessuno (-1) in terapia intensiva

Galliera - 95 (-3) | 4 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 7 (-1) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 94 (-2) | 7 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 - 93 (-5) | 9 (+2)in terapia intensiva

Asl 5 - 116 (+8) | 6 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 7.203 (-73)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 45.561 (+354)

Deceduti: 2.705 (+11)