Triora: i Carabinieri consegnano i doni di Natale agli alunni della Scuola Primaria 'P.F. Ferraironi' (Foto)

I Carabinieri della Compagnia di Sanremo hanno fatto visita alla Scuola Primaria 'P. F. Ferraironi' di Triora, ai 17 alunni in occasione delle prossime festività natalizie.

Alla presenza del Comandante della Compagnia, Capitano Mario Boccucci e del Comandante della Stazione, Maresciallo Luigi Rossi, con la collaborazione delle insegnanti e nel rigoroso rispetto del distanziamento sociale, i Carabinieri hanno mostrato le nuove tecnologie presenti nelle autovetture in dotazione all’Arma ed effettuato un collegamento in diretta via radio con la Centrale Operativa della Compagnia.

I bambini hanno potuto conoscere il Carabiniere ed il suo servizio svolto quotidianamente per la collettività ed, incuriositi, hanno rivolto molteplici domande ai militari. Infine una sorpresa: i Carabinieri hanno donato ad ogni bambino un sacchetto regalo contenente dolciumi e piccoli gadgets dell’Arma.

Un piccolo simbolo tangibile della vicinanza al cittadino in un contesto economico-sociale gravato dall’attuale emergenza epidemiologica ed in particolare in quei territori colpiti dai recenti eventi alluvionali. L’ultima emozione, prima di lasciare l’Istituto, quando i giovani alunni hanno consegnato al Comandante della Stazione alcuni da loro realizzati e raffiguranti i Carabinieri.