Santo Stefano al Mare: qualcuno ha avvelenato due piante in via Roma, Comune e residenti per la salvaguardia del verde

Comune e residenti coalizzati per salvaguardare le piante di Santo Stefano al Mare. L’Ammnistrazione, guidata dal Sindaco Marcelo Pallini, ha iniziato avviato la revisione totale del verde comunale, iniziando dalle piante ad alto fusto per poi passare quelle più piccole ed ora anche ad aiuole e giardini.

Nei giorni scorsi una residente di via Roma ha segnalato che, una delle due piante al civico 50 anni stava morendo, probabilmente perché qualcuno ha rovesciato nel vaso del diserbante o del liquido che l’ha praticamente uccisa. Piante che sono state belle e rigogliose per oltre 20 anni. Probabilmente il liquido è stato versato anche nella seconda pianta ma, l’intervento del Comune, in particolare con il lavoro svolto dal vice Sindaco Donato Piccirilli e dagli operai, l’ha salvata andando a sostituire l’altra che non ce l’ha fatta.

Un lavoro, quello dell’Amministrazione, che sta proseguendo per la salvaguardia del verde e con il Sindaco che ha elogiato anche i suoi concittadini: “Noi cerchiamo di fare la nostra parte – ha detto Marcello Pallini – ma sto notando che anche i residenti si danno da fare, curando in alcuni casi personalmente il verde pubblico. Un senso civico non facile da trovare e per il quale voglio complimentarmi”.