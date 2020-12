Rocchetta Nervina: ripristinato il collegamento con Dolceacqua, riaperta la strada provinciale chiusa per una frana

Sarà riaperta ufficialmente al traffico questa mattina alle 11 la strada provinciale 68 che collega Dolceacqua a Rocchetta Nervina , nel tratto che era franato un anno fa in seguito alle forti piogge del periodo.

Il complesso e difficile intervento curato dalla Provincia ha permesso la ricostruzione del collegamento grazie ai lavori compiuti da una ditta specializzata, per un costo complessivo di quasi 700 mila euro.

L’Amministrazione provinciale ha così completato un intervento tecnicamente complicato (l’interruzione era avvenuta in un tratto in curva, e quindi per il ripristino è stato necessario allestire palificazioni e tiranti nella roccia). Un intervento che era iniziato nei primi giorni dell’anno con il posizionamento di un ponte bailey sostitutivo (smantellato in queste ultime ore), per evitare l’isolamento dell’abitato di Rocchetta Nervina.

Il Presidente Domenico Abbo commenta: "I lavori hanno dimostrato una volta di più l’importanza della Provincia, che ha condotto a termine un intervento di riparazione assai difficile, limitando al massimo i disagi per gli abitanti della zona. Ringrazio tutto il personale dell’Ente impegnato nelle operazioni di ripristino".