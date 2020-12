Il Liceo 'Vieusseux' apre le porte alle famiglie degli alunni di terza media per un open day in presenza (Video)

C'è una scuola a Imperia che negli ultimi mesi ha avuto come conferenzieri d'eccezione tanti nomi della cultura nazionale e internazionale (Garattini, Sassoon, Romano, Cacciari, Sabatini, Brizzi e tanti altri).

C'è una scuola a Imperia che offre ai suoi studenti l'opzione biomedica, oltre all'Esabac, ai progetti Erasmus, al Laboratorio teatrale e tante altre iniziative di valore formativo.

Una scuola che propone alle famiglie dell'entroterra una soluzione ottimale per avere comodamente a portata di mano per i loro figli la migliore formazione media-superiore con la sede staccata di Pieve di Teco.



Una scuola aggiornata e rimodernata nelle strutture e nelle metodologie didattiche.

È il Liceo Vieusseux, che lunedì e martedì aprirà le porte alle famiglie degli alunni di terza media per una visita e un colloquio in presenza, a piccoli gruppi, in tutta sicurezza. Appuntamento il 21 e 22 dicembre, dalle 15.30 alle 19.