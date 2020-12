Badalucco: Babbo Natale e l'amministrazione comunale portano un carico di libri ai bimbi delle scuole

Oggi a Badalucco i bimbi della scuola dell'infanzia e della scuola primaria hanno ricevuto una visita speciale con l'arrivo di Babbo Natale (nonno Archimede). Ad accompagnarlo c'erano il sindaco Matteo Orengo, il sindaco del consiglio comunale dei ragazzi Ancilla Bianchi, la consigliera Donatella Boeri e l'assessore Daniele Prevosto.

Una visita carica di doni per i bambini badalucchesi e un pensiero di speranza in un momento difficile per tutti, soprattutto per i piccoli che a scuola, si impegnano ogni giorno, ad osservare le regole in maniera impeccabile. L'amministrazione comunale ha pensato di offrire in regalo dei libri per i giovani. Tutti titoli diversi, scelti con cura dai consiglieri Daniele Secondo (delega alla cultura) e Lisa Palumbo (delega all'istruzione) tenendo conto anche delle diverse età.

Un'idea nata dalla voglia di sentirsi vicini in un periodo, quello delle imminenti feste, che si prospetta ricco di ulteriori limitazioni. Così come quella degli scorsi giorni in cui, sono stati gli over 75 del paese a ricevere un dono da Babbo Natale. Su ogni libro una dedica: "Un bambino che legge sarà un adulto che pensa", questo è l'augurio del sindaco Orengo e degli amministratori.



I bambini hanno poi ringraziato il primo cittadino, che ha commentato: “Ho ricevuto una lettera molto commovente, in cui ricordavano quest’anno e mi facevano gli auguri di Buon Natale. Mi hanno spronato per continuare a guidare il paese, un paese forte e solidale, un paese che ha superato tante difficoltà. È stato un momento molto bello di condivisione, i bambini hanno gioito alla presenza di Babbo Natale e dell’amministrazione comunale”.

Insieme ai libri, i bambini hanno ricevuto un sacchettino di caramelle offerto dal Comitato Natale a Villa Boselli, noto organizzatore della festa natalizia che ogni anno si svolge ad Arma di Taggia. Quest'anno si sono adoperati per portare un sorriso anche in tutta la Valle Argentina. Un gesto di vicinanza ai comuni colpiti, oltre che dalla pandemia anche dall'alluvione di ottobre. Questo messaggio di unione non può che addolcire l'atmosfera e aprire i cuori al Natale che si avvicina.