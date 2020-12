Sanremo: sarà un ‘open day’ on line all’Istituto tecnico turistico e I.P. sociosanitario

Sabato prossimo, dalle 15 alle 18, incontro sulla piattaforma MEET-G Suite, per presentare i due corsi dell’iis Ruffini-Aicardi. Codici di accesso e materiali informativi trasmessi anche alle scuole medie del territorio.

Docenti e studenti , saranno presenti online per fornire informazioni agli studenti delle terze medie e alle loro famiglie, in merito ai quadri orario, ai progetti e agli sbocchi professionali di questi due corsi di studio, ormai attivi da anni all’iis Ruffini-Aicardi di Sanremo.

"Nell’impossibilità di organizzare incontri in presenza nella nostra sede e visite alle scuole medie del territorio - evidenzia lo staff per l’Orientamentoinvitiamo studenti e famiglie a intervenire ai nostri open day 'virtuali', per conoscere caratteristiche e novità dei nostri corsi di studio. Siamo particolarmente dispiaciuti, perché le tradizionali Porte Aperte ci avrebbero permesso di far visitare la nuova sede presso il Mercato dei Fiori di Valle Armea, un edificio completamente nuovo, rispettoso delle norme sulla sicurezza per gli edifici scolastici, con ampi spazi per aule e laboratori, dove già a settembre sono state collocate le classi del trienno dei corsi turistico e sociosanitario e nei prossimi mesi saranno accolti anche i bienni, attualmente ospiti a Taggia. Tutte le informazioni circa i link e i codici per accedere alla piattaforma Meet sabato 19 dicembre sono stati inviati alle scuole medie del territorio insieme a materiale illustrativo, con la preghiera di darne ampia diffusione; seguiranno ulteriori comunicazioni per nuovi incontri. Per informazioni ed eventuale supporto per effettuare le iscrizioni, potete contattare la Segreteria dell’iis “Ruffini-Aicardi”, presso la sede centrale in via Lungomare, 141 - Arma di Taggia e consultare il sito della scuola www.ruffiniaicardi.it”.