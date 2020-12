I due ex comandanti dei Carabinieri di Triora promossi al grado di Luogotenente

Due ex Comandanti dei Carabinieri di Triora il Cav. Giuseppe Panetta, attualmente in servizio presso il Comando Provinciale di Imperia, e Renato Cavuoti, attualmente comandante della Stazione dell’Arma in Badalucco, sono stati promossi al grado di Luogotenente.

Un importante riconoscimento per i militari della Valle Argentina, come testimonia anche il vivo apprezzamento di Gianluca Ozenda, presidente del consiglio comunale di Molini di Triora.



"Segno evidente della loro preparazione e delle notevoli doti umane che abbiamo tutti potuto imparare ad apprezzare nel periodo in cui hanno espletato il loro compito di grande responsabilità nella nostra Valle - sottolinea Ozenda - più volte durante il mio mandato amministrativo ho potuto apprezzare personalmente di entrambi la disponibilità, le doti umane e la competenza nell’ affrontare in collaborazione e piena sintonia con le amministrazioni comunali e risolvere molti problemi del territorio e umani".