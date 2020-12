Stile Artigiano 2020: le specialità locali con il Pastificio Arrigo di Sanremo

La puntata odierna di Stile Artigiano è un vero tuffo nelle specialità locali realizzate con prodotti del territorio. In trasmissione sono infatti intervenuti Edoardo Mori e Daniela Guglielmi del Pastificio Arrigo di Sanremo, che hanno raccontato la storia della loro azienda ed illustrato le prelibatezze prodotte ogni giorno, dall’antipasto al dolce passando per la pasta fresca. Un capitolo a parte ha poi riguardato il menù che sarà proposto in occasione del Natale.

Stile Artigiano “Digital Edition” è un appuntamento organizzato dalla Confartigianato dedicato alle imprese del territorio, che proseguirà fino a domenica 20 dicembre. L'iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Liguria, per il tramite della Commissione Regionale dell’Artigianato, e della Camera di Commercio.

Guarda l’intervista: