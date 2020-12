Sanremo: questo pomeriggio evento in streaming sulla villa romana di Bussana

La villa romana di Bussana, lungo il litorale di Sanremo, è uno dei siti archeologici più noti, ma normalmente chiusi al pubblico, che il MiBACT mette a disposizione in questo evento digitale con l’illustrazione dei risultati degli scavi e delle principali strutture ancora visibili, in un racconto a più voci che vi permetterà di ascoltare molte curiosità su Sanremo in epoca romana e sulle indagini archeologiche.

La diretta in streaming sulla pagina Facebook della Soprintendenza prende il via alle 14.30 di sabato 12 dicembre diretta da Stefano Costa, funzionario archeologo. La pagina Facebook dell'evento è https://fb.me/e/3U5Jk6nR0



L'evento è organizzato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona nell'ambito del piano di valorizzazione 2020, in collaborazione con l'Istituto Internazionale di Studi Liguri, sezione di Sanremo.