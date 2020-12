A ‘2 ciapetti con Federico’ il sogno di Alice Leone a due giorni dalla finale di Miss Italia: “L’emozione è grandissima”

E’ la Miss Liguria Alice Leone, 22enne di Taggia, l’ospite di oggi di ‘2 ciapetti con Federico’. Alice lunedì sarà tra le 23 finaliste di Miss Italia. Poco prima di partire per Roma è stata intervista da Federico Marchi per raccontarsi ed esprimere l’emozione alla vigilia di un appuntamento così importante.

“Non vedo l’ora perché l’emozione è grandissima – ha detto - La mia famiglia mi ha regalato un cuoricino con scritto ‘sempre con te’ che mi porterò a Roma come portafortuna”.

La finale non verrà trasmessa in televisione, ma si potrà seguire sulla pagina ufficiale di Miss Italia e tramite i canali social (Facebook e Instagram) della stessa Alice. Quest’anno, in seguito ad una modifica regolamentare, non si potrà neanche sostenere le miss con il televoto, ma sarà possibile supportare Alice Leone visualizzando e ripubblicare il suo post di presentazione su Instagram e scrivere dei messaggi anche tramite Facebook per diffondere il nome e l’immagine.

“Ringrazio e mando un grosso bacio a tutte le persone che in questi giorni mi hanno sostenuto e mi hanno scritto messaggi – ha concluso Alice - incrocio le dita e spero che loro le incrocino con me”.

Guarda l’intervista: