Sanremo: 'A gift for the future', studio per la salvaguardia dell'ambiente donato da Amer Yachts a Volvo Penta (Video)

‘Un regalo per il futuro’: è questo lo slogan di ‘Amer Yachts’ la nota azienda sanremese che, quest’estate ha sviluppato uno studio per ridurre le emissioni sonore delle imbarcazioni per la salvaguardia del mare.

Lo studio è stato donato dall’azienda ponentina alla Volvo Penta, nota produttrice di motori per la nautica e il ‘passaggio ufficiale’ è avvenuto questa mattina nel corso della ‘Nobel week’ che si sta svolgendo nella storica villa matuziana.

“Abbiamo fatto delle prove – ha detto Barbara Amerio – su un fondale di 100 metri per rilevare una serie di emissioni acustiche. Lo studio, ‘A gift for the future’, lo abbiamo donato a Volvo Penta, affinchè possa elaborare i dati”.

“I dati – ha detto Andrea Piccioni – verranno utilizzati per lo sviluppo e il miglioramento dei prodotti, nell’ottica della vision di gruppo, per la sostenibilità e minor impatto ambientale”.

Uno studio effettuato proprio in una zona che vede il Santuario dei Cetacei: “Abbiamo svolto anche in passato – ha concluso Barbara Amerio – un lavoro con la biologa Sabina Airoldi, per avere a bordo un sistema di tracciamento dei cetacei in mare. Continueremo a collaborare con lei e Volvo Penta, per rendere i nostri scafi sempre più sostenibili”.

Alla cerimonia, oggi alla Villa Nobel, c’era il Consigliere Marco Viale per conto del Comune: “Sono orgoglioso di rappresentare l’Amministrazione in una giornata, nella quale nuovamente la ‘Amer Yachts’ si rende protagonista nel portare avanti un discorso di tutela ambientale, in particolare nella nostra zona dove c’è il Santuario dei cetacei”.