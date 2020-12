"È scomparso un campione. Un campione della gente. Perché magari capita che la nazionale in estate passi a Bajardo e si fermi al ristorante a mangiare un piatto di pasta con un bicchiere di vino buono”.

Lo scrive Simona Orraro con, a corredo, le foto di un giovane Paolo Rossi in pantaloncini corti a Bajardo, piccolo centro dell’entroterra di Sanremo. “Uomini veri – termina Simona - ragazzi in infradito. Che non si negavano all'abbraccio delle persone”.