Al 'Colombo' di Sanremo e Arma il corso 'Amministrazione, finanza e marketing e Sistemi informativi aziendali'

Prestigioso appuntamento, lunedì prossimo, per gli studenti del corso AFM Amministrazione, finanza e marketing e Sistemi informativi aziendali dell’ Istituto Colombo di Sanremo.

Il dottor Paolo Borea, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili della provincia di Imperia presenta il corso AFM Amministrazione, finanza e marketing e Sistemi informativi aziendali e racconta ai ragazzi i del I AFM e III AFM i concreti e importanti sbocchi professionali, come la professione del commercialista nell’attuale società che non si limita, ai soli adempimenti fiscali, ma supporta le scelte economiche e di investimento, anche internazionali, degli imprenditori e dei singoli contribuenti, siano esse di strategica importanza che di ordinaria gestione. Si parlerà inoltre dei cambiamenti che l’introduzione dell’informatica ha apportato all’attività svolta all’interno degli studi e delle aziende, fino ad arrivare alle prospettive di lavoro offerte in questo campo ai giovani. Prospettive sicuramente ricche di potenzialità sia come lavoratori dipendenti subito dopo il conseguimento del diploma, sia come professionisti dopo aver seguito il percorso più lungo di laurea, tirocinio e superamento dell’esame per l’iscrizione all’albo. Il dott. Borea sottolinea come l’Istituto Colombo sia ormai una delle poche scuole in provincia in cui si studiano discipline professionalizzanti come l’economia aziendale, il diritto e l’economia politica, materie indispensabili per comprendere la realtà quotidiana.

«Questi ragazzi – dice il dr. Borea – sono fortunati a poter approfondire tematiche attuali con strumenti che dovrebbero far parte del bagaglio culturale e formativo di qualsiasi cittadino responsabile ed attento al mondo in cui vive. Il nostro territorio ha bisogno di figure tecniche specializzate, come i ragionieri, ma sono troppo pochi i diplomati».

Referente del corso AFM, il prof. Avv. Alessandro Villa: L’Open Day virtuale di presentazione dell’ Istituto Colombo per quanto riguarda la sede di Taggia sarà sabato 12 dicembre al mattino e al pomeriggio su appuntamento dalle 15.30 alle 18 incontro genitori/docenti responsabili di corso, per la sede di Sanremo sabato 19 dicembre la mattina, e al pomeriggio su appuntamento dalle 15.30 alle 18.30. Per informazioni consultare il sito della scuola e scrivere a orientamento@iiscolombo.education. Il corso Amministrazione Finanza e Marketing è un corso di studi che forma un Ragioniere Esperto in problemi di Economia Aziendale, che possiede conoscenze ampie e sistematiche nella gestione delle Imprese sotto i profili economici, giuridici, organizzativi e contabili e che acquisisce competenze in due lingue straniere. Se si è interessati a svolgere attività di Marketing, attratto dai Sistemi Aziendali, se si vuole applicarli nelle Nuove Tecnologie per la gestione dell’impresa e conoscere due lingue straniere la scelta giusta e dopo si può partecipare alla maggior parte dei concorsi pubblici , trovare impiego in Studi Commerciali, Aziende Commerciali, Industriali, Assicurative e Bancarie, esercitare la libera professione e svolgere attività di Consulente, Amministratore, Perito Contabile, Assicuratore e Esperto in Marketing, dopo il conseguimento di una laurea breve, proseguire gli studi corsi di specializzazione post-diploma.

La Vicepreside, Prof. ssa Francesca Rotta Gentile: "Siamo onorati della disponibilità e fiducia del presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili della Provincia che ringraziamo a nome di tutto l’ Istituto,una significativa collaborazione. Per l’ Istituto Colombo è fondamentale organizzare concrete iniziative di avvicinamento tra il mondo professionale e quello scolastico, per calare gli studi teorici nella realtà lavorativa del nostro territorio. Gli studenti dell’indirizzo tecnico economico sono molto richiesti dalle aziende e dagli studi professionali, inoltre da questo anno al Colombo, oltre ai corsi mattutini a Sanremo ed Arma, ci si può iscrivere anche al corso serale terzo e quarto anno AFM in uno soltanto".