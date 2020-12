Sanremo: suddivisione e possibile chiusura di una sezione della 'Madre Francesca di Gesù', Odg di Fratelli d'Italia

I Consiglieri comunali di Fratelli d’Italia a Sanremo, Luca Lombardi e Federica Cozza, hanno presentato un ordine del giorno da discutere nella prossima assise, in relazione alla suddivisione della scuola dell’infanzia ‘Madre Francesca di Gesù’.

Nel 2015, infatti, dopo la vendita dell’edificio a privati, è stata suddivisa in due plessi, ciascuno con due sezioni, che si trovano nel plesso ‘Mary Poppins’ (nell’ex ludoteca, sezioni A e C), in via Caduti del Lavoro e nel plesso ‘Arcobaleno’, in piazza Eroi Sanremesi.

“Entrambe le scuole – sottolineano i due Consiglieri - sono rinomate per la qualità del modello didattico, pedagogico, formativo oltre che per la struttura degli spazi che risultano funzionali, accoglienti e rispondenti alle esigenze dei bambini. Inoltre, la posizione centrale e strategica di entrambe le scuole consente di accogliere un bacino di utenza molto ampio che comprende: corso Inglesi, via Gallilei, via Costiglioli, via Martiri, via Agosti per la scuola Mary Poppins; piazza Eroi, il centro storico, via Palazzo, via Matteotti, via Roma e piazza San Siro per la scuola Arcobaleno”.

Le due scuole non hanno mai registrato un calo di iscrizioni, anzi il numero di richieste è stato negli ultimi anni talvolta superiore. Però l’URS Imperia ha stabilito la chiusura, nel 2020/21, di una sezione della scuola ‘Mary Poppins’, istituendo al suo posto una sezione Covid che l’anno prossimo potrebbe non essere ripristinata.

La decisione ha suscitato forte disappunto tra i genitori, perché la soppressione di una sezione comporta per i bambini non solo la perdita della continuità didattica ma anche la perdita di una parte dei compagni, tra cui anche due diversamente abili, che verranno smistati nelle sezioni restanti o dirottati in altre scuole, con grande disagio per le famiglie che dovranno iscrivere i loro figli in scuole lontane dalle loro abitazioni e/o in quartieri diversi. Senza contare che le tre sezioni rimaste saranno formate da un numero elevato di bambini, con la conseguenza che gli insegnanti avranno più difficoltà a prendersi cura dei bambini, in diverse fasce d’età, e a svolgere in maniera adeguata i compiti di formazione, assistenza, socializzazione.

Per questi motivi Luca Lombardi e Federica Cozza hanno chiesto a Sindaco e Giunta di attivarsi presso l’URS Liguria e Imperia affinché venga riconsiderata la decisione: “Non ci pare né logica né funzionale, quella di voler chiudere di una sezione nella scuola ‘Mary Poppins’ ma chiediamo che vengano anche avviate tutte le procedure affinchè, a fine emergenza, non sia eliminata la sezione Covid, istituita temporaneamente, e sia ripristinata la sezione originaria. Tutto ciò per garantire il servizio educativo verso bambini e famiglie, che eviterebbe un irresponsabile innalzamento del numero di alunni per maestro a discapito dell’insegnamento e dell’apprendimento, oltre che un grosso disagio ai famigliari che, in molti casi, si vedrebbero costretti ad iscrivere i bambini in scuole lontane dalla propria abitazione”.