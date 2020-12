Taggia: pacchi viveri per persone sole positive al Covid, poche adesioni dal piccolo commercio ma il servizio va avanti

A Taggia poche attività si sono messe a disposizione del Comune per l’acquisto di generi alimentari destinati ad aiutare le persone positive al Covid rimaste da sole. La settimana scorsa è scaduto il termine stabilito dall’ufficio servizi sociali per la manifestazione di interesse destinata a questo servizio d’aiuto che prenderà il via entro le prossime settimane.