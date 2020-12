Bozza del nuovo Dpcm: “Vietato ogni spostamento tra comuni nelle giornate del 25 e 26 dicembre e del 1° gennaio”

In serata si stanno discutendo le linee guida del Dpcm che regolerà le vacanze di Natale all'epoca del covid.

Stando alle prime indiscrezioni sulla bozza del documento di specificherebbe il divieto di ”spostamento tra comuni nelle giornate del 25 e 26 dicembre e del 1° gennaio”. Una limitazione di notevole importanza in giornate di grandi spostamenti per ricongiungersi con le famiglie.

In serata sarà definito il documento in via ufficiale e domani si conosceranno le norme che regoleranno le feste. Attesa anche l'eventuale limitazione agli spostamenti tra regioni.