La street art imperiese sui muri di corso Umbria a Torino: ecco le ultime creazioni di Corn79 e Mrfijodor

C'è la mano degli street artist imperiesi Corn79 e Mrfijodor nei murales che stanno prendendo forma sulle pareti del MACA - Museo A Come Ambiente di Torino. Le opere d'arte sulle pareti dell'edificio di corso Umbria 90 dialogano con lo spirito del museo, portando esternamente i concetti racchiusi nei suoi spazi interni.



Non solo tre opere hanno vivacizzato le pareti della sede museale, ma anche una facciata della vicina caserma dei vigili urbani ha accolto una splendida rappresentazione della sostenibilità ambientale, "in bilico" tra espansione di fabbriche e cantieri, sviluppo urbanistico e accavallarsi dei mezzi di trasporto.Un'azione ad alto impatto visivo, che richiama i passanti nel percorso di avvicinamento al MACA e li invita a soffermarsi sul nostro rapporto con la realtà cittadina che ci circonda.



Gli artisti imperiesi dell'associazione torinese Il Cerchio e le Gocce, hanno appositamente voluto concentrarsi sul valore culturale ed educativo del museo, inserito in un quartiere che intreccia il passato industriale ai progressi dell'architettura contemporanea, di cui il Parco Dora sullo sfondo è l'esempio più evidente. Avendo sospeso tutte le attività fino al 3 dicembre come da ultimo Dpcm, il MACA continua, anche a porte chiuse, a porsi punto di osservazione sul mondo, per scoprire, con curiosità, come l'uomo interagisca con l'ambiente e in che modo possa preservarlo. I murales saranno completati nei prossimi giorni.