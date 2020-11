Voci e indiscrezioni sul 71° Festival di Sanremo: lunga la lista dei papabili Big, il 17 dicembre l’annuncio dal Casinò

Anche se la data non è certa in un anno dalle incertezze diffuse, non può mancare il consuetò toto-nomi per il Festival di Sanremo. Ad alimentare la caccia all’indiscrezione è l’intervista ad Amadeus pubblicata da Il Messaggero a firma di Andrea Scarpa. Il conduttore e direttore artistico della kermesse analizza il Festival che sarà tra ovvie incertezze e qualche nome che sembra, però, più di un’indiscrezione.

Mentre prosegue ‘Ama Sanremo’, la Rai si prepara anche per la diretta di ‘Sanremo Giovani’ il 17 dicembre dal Casinò. Lì si decreteranno i giovani delle Nuove Proposte e, per la prima volta, verranno anche annunciati i nomi dei Big. Saranno 20, 22 o 24? Amadeus lascia aperta ogni porta.

E i nomi? C’è una lunga lista di papabili: Luca Carboni, Michele Bravi, Zero Assoluto, Fulminacci, Elodie, Leo Gassmann, Irama, Mr. Rain, Fasma, Malika Ayane, Tommaso Paradiso, Francesco Renga, Bugo, Maneskin, Colapesce con Dimartino, The Kolors. Amadeus, ovviamente, non si sbilancia ma, allo stesso tempo, non nega che qualcuno di loro potrebbe effettivamente esserci.

Sul Festival, inoltre, c’è sempre la grande ombra di Jovanotti. L’anno scorso tutto saltò per via della sua spedizione sudamericana su due ruote, ma il 2021 potrebbe esserci. Mentre pare quasi certa l’assenza di Chiara Ferragni, giustamente concentrata sulla sua seconda maternità.