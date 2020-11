Imperia: messo in scena uno ‘spettacolino’ per gli ospiti della Casa di Riposo Betlemme

Bella sorpresa per gli anziani della Casa di Riposo Betlemme di Imperia da parte dello staff della RSA, che scrivono: “In questa splendida mattinata di sole, i nostri Ospiti hanno ricevuto una piacevole sorpresa da parte dell’animatrice Chiara e dei preziosissimi volontari Cristina, Tiziana e Giuseppe della Parrocchia San Maurizio.

Gli Ospiti sono stati intrattenuti da canti, chiacchiere e racconti, ai quali hanno potuto assistere suddivisi in piccoli gruppi, i più temerari direttamente dal cortile e gli altri dalle finestre della sala ricreativa, che si affaccia sul parco pubblico adiacente la struttura, dove è stato messo in scena lo ‘spettacolino’. Al termine dalla mattinata i volontari hanno lasciato un messaggio molto importante per gli Ospiti, attraverso uno striscione che manifesta tutta la loro vicinanza. In questo difficile momento ogni piccolo gesto è importantissimo per non far sentire gli Ospiti mai soli”.