Sanremo tinge di arancione i suoi luoghi simbolo per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne (Foto e Video)

Sanremo fa sentire la propria voce nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Questa sera, su iniziativa del Comune, alcuni luoghi simbolo della città si sono colorati di arancione, colore simbolo dell’iniziativa.



Le luci si sono accese poco dopo le 17 alla presenza degli assessori Costanza Pireri (Servizi Sociali) e Silvana Ormea (Cultura), di Ettore Guazzoni per la Croce Rossa e dei rappresentanti dello Zonta Club locale. A illuminarsi di arancione sono alcuni luoghi simbolo di Sanremo: il forte di Santa Tecla, la facciata del Casinò e la statua della 'Primavera'.



La Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne è stata indetta dall’assemblea dell’Onu nel 1999 in ricordo dell’assassinio di Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal, uccise in Repubblica Dominicana dagli agenti del dittatore Rafael Leonidas Trujillo.