Sanremo: la pista ciclabile si collegherà con Valle Armea, c’è il finanziamento da quasi 200 mila euro per il progetto

Per la prima volta il tracciato della pista ciclabile non sarà parallelo al mare, ma perpendicolare. Il Comune ha pronto il progetto che permetterà il collegamento della ciclovia con Valle Armea e, in particolare, con il Mercato dei Fiori che ospita alcune classi e si appresta a diventare sempre più un polo scolastico decentrato.

Grazie al finanziamento di 192 mila euro proprio destinato alle ciclovie, il Comune di Sanremo ha il budget per intervenire con lavori che non siano solo manutenzione, ma anche progettazione di uve infrastrutture.

Ed ecco l’idea del collegamento tra la pista a mare e Valle Armea. In questo modo gli studenti potranno raggiungere le aule del Mercato dei Fiori anche in bicicletta. Dal centro di Sanremo si può raggiungere Bussana e Valle Armea in una manciata di minuti. Il tutto all’insegna di una mobilità green in costante espansione.