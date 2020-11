Bordighera: oltre 2 milioni di euro per il consolidamento dei muri di contenimento sul territorio comunale

Il Comune di Bordighera sta investendo circa 2.270.000 euro per il consolidamento del territorio comunale e per il contrasto del dissesto idrogeologico.

Il Sindaco della città delle palme ha svolto una ricognizione sui cantieri già aperti e su quelli che si apriranno a breve., Questo l’elenco dettagliato degli interventi:

- muro di via Coggiola prossimità via del Confine 210.000 euro

- muro di via Gioberti 298.000 euro

- muro di Villa Regina Margherita 1.050.000 euro

- muro di via dei Colli prossimità via Goffin 715.000 euro

“Voglio rivolgere un sentito ringraziamento all'Ufficio Tecnico e all’Ufficio Manutenzioni – ha detto il Sindaco Vittorio Ingenito - per il lavoro svolto ogni giorno”.