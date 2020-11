Sanremo: lavori in via Duca degli Abruzzi e segnalazione di un lettore, la risposta del Comune

Il Comune di Sanremo risponde al nostro lettore Gianfranco (QUI) che, ieri, ci aveva scritto per segnalare un ‘rattoppo’ di asfalto all’inizio di via Duca degli Abruzzi, strada che da poco era stata rifatta totalmente.

Il nostro lettore aveva segnalato che, in questi giorni, era stato aperto un cantiere per far interrare dei tubi ed è stato riasfaltato con il ‘rattoppo’ da 40 cm per 30 metri o più.

Dal Comune confermano che il regolamento di palazzo Belle impone che l'impresa asfalti tutta la carreggiata e che, in questo momento i lavori prevedono il riempimento per far assestare lo scavo. Successivamente sarà rifatto l’asfalto.