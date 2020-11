Domenica prossima convegno in video conferenza dal titolo ‘L'impatto del coronavirus sull'universo femminile’

Domenica, dalle 16, il Lions Club Ventimiglia organizza un Convegno in videoconferenza dal titolo ‘L'impatto del coronavirus sull'universo femminile’.



Per assistere all’evento, che ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Ventimiglia ci si potrà collegare alla piattaforma Zoom a questo link: https://us02web.zoom.us/j/4561226237?pwd=aDhuUE9lR2Fmc1Y0UXp2aG9zbjR1UT09 (ID riunione: 456 122 6237 - Passcode: 322721)



Per conoscere i vari interventi leggere la locandina in basso.