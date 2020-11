Cinque corsi di aggiornamento per insegnanti dei religione con la Chiesa di Ventimiglia e il Liceo Aprosio

La ricerca della felicità sarà il filo conduttore dei cinque corsi di aggiornamento per gli insegnanti di religione (e non solo), proposti e organizzati dall’Ufficio Scuola, servizio Irc, in collaborazione con la Chiesa di Ventimiglia-Sanremo e il liceo “Aprosio”.

Da novembre a maggio cinque relatori d’eccezione si passeranno il testimone discutendo una delle tematiche più affascinanti e complesse del nostro vivere. Tutti gli incontri si svolgeranno in teleconferenza, con modalità indicate agli iscritti. Inaugurerà il calendario il 21 novembre Monsignor Antonio Suetta, vescovo della Diocesi Ventimiglia - Sanremo che parlerà de “La ricerca della verità nel cammino di fede”.

Il 23 gennaio Renato Barbruni, psicologo psicoterapeuta introdurrà “La ricerca della felicita’ e lo smarrimento nell’angoscia”. Il 20 febbraio don Alberto Cozzi – Direttore dell’ISSR di Milano spiegherà come “Comunicare un progetto di felicita’” . Il 10 aprile è la volta di don Luigi Maria Epicoco - Preside ISSR “Fides et Ratio” dell’Aquila, che torna nella nostra Diocesi con “La felicità differente: cristianesimo e domanda di senso”. Il 22 maggio suor Maria Gloria Riva – Specialista di ermeneutica dell’arte e studiosa di iconologia presenterà la “Bibbia: il libro della felicita’ attraverso le opere di Chagall” .

Gli insegnanti Irc della diocesi vengono iscritti d’ufficio. I docenti delle altre discipline possono inviare una mail entro il 20 novembre. Gli insegnanti di ruolo devono registrarsi attraverso “il portale Sofia” , partner speciale dell’evento. I lavori si apriranno alle 9.30 con l’accoglienza dei partecipanti. Alle 10 sarà in programma la relazione, alle 11 il confronto con i relatori e alle 12 la chiusura. Per informazioni: ufficioircdiocesano@gmail.com, pagina facebook dell’Ufficio scuola, cellulare: 3471323501