Tre arresti e due negozi multati: il bilancio dei servizi mirati dei Carabinieri nel fine settimana

Tre arresti e due esercizi commerciali multati. È il risultato dei controlli sul territorio eseguiti in questo ultimo fine settimana dei Carabinieri della Provincia di Imperia. Servizi messi in campo per garantire la sicurezza delle abitazioni dei cittadini che durante la giornata dedicata alla commemorazione dei defunti hanno fatto visita ai loro cari.

Gli equipaggi (in uniforme ed in borghese) sono stati dislocati sulle principali vie di comunicazione, nei pressi dei cimiteri, nelle zone isolate come in quelle più frequentate, in questo caso per evitare assembramenti, scoraggiando comportamenti non rispettosi a tutela della salute di tutti.

I militari hanno proceduto al controllo di 16 esercizi pubblici, due soli dei quali sono stati destinatari di contravvenzione. Nel primo caso, a Sanremo, i militari hanno trovato persone all’interno di un esercizio pubblico che avrebbe dovuto essere chiuso, rinvenendo anche un tavolo da gioco, preparato con tanto di panno verde, fiches e carte, ovviamente in assenza di ogni autorizzazione e, ancora, con una disposizione tale da dedurre che fosse in corso una partita a Black Jack o Texas Hold’Em, entrambi vietati (la vicenda è stata anche refertata all’Autorità giudiziaria); nel secondo caso sono intervenuti a Vallecrosia, dove hanno sanzionato i 18 partecipanti e il maestro di ballo che stava impartendo loro una lezione.

Sul piano della polizia giudiziaria sono state arrestate due persone (una 30enne a Ventimiglia ed un 55enne a Molini di Triora) in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, rispettivamente per furto e detenzione illegale di armi clandestine e, appena qualche ora fa, un terzo individuo è stato arrestato a Ventimiglia in flagranza di evasione dagli arresti domiciliari. Grazie agli stessi servizi, infine, è stato fornito supporto nella fase esecutiva dell’Operazione “Scarface” del Comando Provinciale di Brescia.