Messa in sicurezza della foce del torrente Argentina: aperto bando da oltre 374mila euro per studiare come intervenire

E' stato pubblicato il bando finalizzato alla realizzazione di un progetto per la messa in sicurezza della foce del torrente Argentina. Un'urgenza che si è manifestata in seguito all'ultima alluvione del 2-3 ottobre ma di cui si parla già da diversi anni.

Al centro dell'ultima progettualità per la messa in sicurezza dell'area c'è il famoso ponte, alla foce dell'Argentina che oggi ospita il percorso della pista ciclopedonale. Gli studi fatti sull'area (gli ultimi risalgono al 2016) prospettano diversi scenari. C'è una costante nelle diverse tipologie di intervento prese in analisi: il ponte.

Salvarlo o demolirlo e poi ricostruirne uno nuovo. Su quest'ultima ipotesi si è sempre opposta la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria volendo preservare l'opera già ricostruita dopo la Seconda Guerra Mondiale. C'è uno scenario, infatti, che prevedeva la distruzione del ponte e la sua ricostruzione con un'unica grande luce. Alla fine le istituzioni avevano optato per seguire altri scenari, preservando l'opera ingegneristica andando però a livellare il letto del torrente e i due argini, costruendo nuove barriere sulle sponde e con sensibili modifiche alla attuale viabilità, attraverso la liberazione delle campate agli estremi esterni e salvando il pennello che tutela il porto della darsena di Taggia e l'area sulla sponda di Riva Ligure.

Sono passati oltre quattro anni da quelle analisi ed entrambi i Comuni ora vogliono vederci chiaro. La piena di un mese fa e i danni patiti sia su Taggia che su Riva Ligure a causa dell'esondazione hanno mostrato ancora una volta quanto sia urgente arrivare a una soluzione che sia concretamente realizzabile. Lo scenario valutato prevedeva opere per oltre 6 milioni di euro. Sono passati alcuni anni da quelle ipotesi e oggi entrambe le amministrazioni comunali non escludono a priori la demolizione del ponte, vista come estrema ratio, nel caso non si possa intervenire altrimenti per la messa in sicurezza delle aree dove il torrente Argentina esonda.