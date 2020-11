Covid nel Principato di Monaco: 22 nuovi casi e 12 persone guarite nelle ultime 24 ore

Sono 22 i nuovi casi positivi al Covid-19 rilevati oggi nel Principato di Monaco per un totale di 397 persone colpite dal coronavirus.



Questa sera all’ospedale Princessa Grace sono ricoverati 13 pazienti: 8 nei reparti normali e 5 in terapia intensiva. Con 12 guarigioni il numero totale di persone guarite si attesta quindi a 293.



In tutto sono 89 le persone seguite dal Centro di monitoraggio domiciliare che supporta i pazienti con pochi sintomi a domicilio.