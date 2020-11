Imperia: con il Sei-Cpt di Imperia l'operazione 'Cucina+' per lavorare al turismo di domani

Nell’ambito del Bando di Regione Liguria ‘Formare al turismo’ (Invito a presentare operazioni relative alla realizzazione di attività formative nell’ambito del Settore Turismo Asse 1, Obiettivo specifico 2 e Asse 3, Obiettivo specifico 11 - POR FSE Liguria 2014-2020) è stata realizzata l’operazione ‘Cucina+’, rivolta al territorio della provincia di Imperia.

Si è articolata in 4 differenti progetti:

• l’azione di rilevazione dei fabbisogni formativi;

• il corso professionalizzante: “Cuoco – Cucina tradizionale e di tendenza” (800 ore di formazione teorico-pratica, di cui 240 di stage presso le aziende, per 15 partecipanti);

• l’azione di accompagnamento al lavoro;

• l’azione di rilevazione, monitoraggio e diffusione dei risultati.

Ecco in sintesi i risultati:

• 100,00% la soddisfazione degli/delle allievi/e al termine del percorso formativo;

• 84,60% il successo formativo conseguito (cioè la percentuale dei partecipanti che hanno conseguito la qualifica professionale in rapporto a quelli ammessi all’esame di qualifica);

• 68,75% il successo occupazionale a sei mesi dalla fine del corso “Cuoco – Cucina tradizionale e di tendenza”.

Sei-Cpt rappresenta un’istituzione di eccellenza nel campo della formazione professionale imperiese, dove è attiva da quasi 60 anni sempre con ottimi risultati occupazionali per i partecipanti alle sue attività.

Il Presidente del Sei Cpt, Andrea Veneziano commenta: “Grazie all’impegno ed al lavoro del nostro staff tutti gli obiettivi prefissati in fase progettuale sono stati raggiunti ed incrementati. E' una grande soddisfazione poter dire che il nostro ente si conferma ancora una volta come una realtà attiva sul territorio che analizza concretamente i fabbisogni del tessuto economico locale, al fine di progettare e pianificare attività formative e politiche attive, mirate per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro di giovani e adulti e per qualificare, riqualificare e aggiornare il personale delle aziende”. La presentazione dei risultati ottenuti è stata cancellata causa disposizioni nuovo DPCM.