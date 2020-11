Post sugli anziani di Toti: ACLI, ARCI, AUSER, UISP "Esprimiamo tutta la nostra indignazione!"

Dopo le dichiarazioni del presidente della regione Giovanni Toti, ecco la nota di ACLI Liguria, ARCI Liguria, AUSER Liguria, UISP Liguria:

"Esprimiamo tutta la nostra indignazione e anche un certo imbarazzo per le dichiarazioni di oggi del presidente della Regione Giovanni Toti. Non servono molte parole per affermare con forza che nessun “ragionamento più ampio” o "fraintendimento" può comprendere l’idea secondo la quale possano esistere differenziazioni tra persone che devono essere più o meno tutelate in base al fatto di "non essere indispensabili allo sforzo produttivo del Paese".

Chiediamo al presidente Toti di scusarsi, senza ulteriori tentativi di giustificazione per quanto affermato, e di pensare concretamente alla tutela della salute di tutte e tutti i liguri, senza distinzione alcuna".