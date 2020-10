Frana sul gioiello dell'escursionismo della nostra provincia: chiuso tutto il versante italiano del 'Sentiero degli Alpini' (Foto e Video)

E’ stata scoperta nelle ultime ore una ulteriore frana sul ‘Sentiero degli Alpini’, che con un’ordinanza del Sindaco di Pigna Roberto Trutalli, sarà totalmente chiuso sul versante italiano. Uno dei fiori all’occhiello della sentieristica ligure non sarà quindi più percorribile. Il sentiero era già chiuso tra l’Incisa e il Toraggio ma ora lo è anche dalla fontana ‘Italo’ alla gola dell’Incisa, sotto il Pietravecchia.

La frana è sicuramente scesa nel corso dell’ondata di maltempo del 2 e 3 ottobre, ma è stata scoperta solo nelle ultime ore e comunicata al Comune di Pigna, sul cui territorio insiste quella porzione di sentiero. Il ‘Sentiero degli Alpini’ è uno dei più affascinanti percorsi escursionistici della Liguria, un itinerario scavato nella roccia e sospeso nel vuoto. A soli 20 km dal mare, tra boschi di larici e bastionate calcaree ricche di fossili, è possibile con uno sguardo abbracciare tutte le Alpi marittime, con le cime del Bego, del Diavolo e dell’Abisso, fino al Mongioie ed al pizzo d’Ormea. Da Colla Melosa (1540 metri) si segue la sterrata che sale verso il Monte Grai fino al primo tornante, nei pressi della Fontana Italo.

La gola dell’Incisa era stata già devastata da un pezzo del Pietravecchia, sceso alcuni anni fa ed ora la situazione è ulteriormente peggiorata.

Il Sindaco di Pigna, Roberto Trutalli, chiede aiuto agli Enti preposti dopo aver firmato l’ordinanza di chiusura: “Servono investimenti importanti – ha detto – perché noi non possiamo assumerci certe responsabilità. Alcuni anni fa è morto un escursionista tedesco e le Istituzioni che possono intervenire economicamente devono farlo per poter tornare a utilizzare il sentiero, molto importante in chiave turistica. Basterebbe installare una passatoia in acciaio alla quale agganciarsi per mettersi in sicurezza”.

Trutalli conferma anche l’importanza del sentiero: “E’ un gioiello della nostra regione – prosegue – ed è stato scavato dagli Alpini negli anni ’30 con pala e picco per portare rifornimenti sul Toraggio, da dove si controllava la Val Roya. Ci auguriamo che venga ascoltato questo grido d’allarme, anche se stiamo vivendo un periodo sicuramente difficile per altre problematiche”.