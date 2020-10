La Provincia convoca il Consiglio 'in presenza': dopo Imperia anche Sanremo e Taggia verso la riunione 'web'

Consigli comunali nella nostra provincia che tornano a riunirsi via web. Come avvenuto a marzo e aprile, durante il lock down, le riunioni sembra debbano attenersi alle normative previste dal nuovo Dpcm e, quindi, non potranno svolgersi sui classici banchi delle sale consiglio. La Provincia ha preso una decisione diversa, convocando per venerdì la riunione 'in presenza'.

Dopo la decisione del Comune di Imperia, che ha già annunciato la prossima riunione via web, arrivano già due conferme per i Consigli di Sanremo e Taggia. Per quanto riguarda la città dei fiori è prevista per venerdì la riunione dei capigruppo, durante la quale verrà decisa la data per il Consiglio (probabilmente tra l’8 e il 12 novembre) che, quasi certamente sarà in videoconferenza. Da evidenziare che il Presidente del Consiglio comunale, Alessandro Il Grande, aveva chiesto un parere al medico di palazzo Bellevue e questo aveva consigliato le riunioni via web.

Situazione analoga a Taggia, che ha già deciso che il prossimo Consiglio si svolgerà per via telematica, secondo le disposizioni del Dpcm.

A Ventimiglia il prossimo Consiglio comunale è previsto per metà novembre ed il Presidente, Andrea Spinosi, sta verificando l’interpretazione del Dpcm attraverso l’Anci. “Sembra che ci sia la possibilità di farlo ‘in presenza’ – ci ha detto – anche perché farlo in streaming, come abbiamo vissuto a marzo e aprile, è davvero difficile con problemi di connessione e altro. Da evidenziare che abbiamo una grande sala riunioni per il Consiglio, tra l’altro anche molto ben arieggiata”. La decisione, comunque, verrà presa dalla riunione dei Capigruppo fissata per la prossima settimana.