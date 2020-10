Ospedaletti: agenti della Municipale in isolamento, in attesa dei tamponi al lavoro Protezione Civile e Carabinieri

Gli agenti della Polizia Municipale stanno tutti bene e i servizi vengono svolti da Protezione Civile e Carabinieri. E’ questa la situazione di Ospedaletti che, da ieri è senza agenti per la positività al Covid di uno di loro e la conseguenza sanificazione dei locali del Comando e la quarantena per tutti.

La conferma arriva dall’Amministrazione comunale della città delle rose che, già da ieri sera ha allertato gli uomini della Protezione Civile, che si è occupata dei servizi per le scuole mentre i Carabinieri svolgono i servizi di pattugliamento sul territorio.

Intanto, sempre dal Comune si sono svolti gli accertamenti sulla salute degli agenti e tutti hanno confermato di stare bene e di non avere i sintomi del Coronavirus, compreso quello risultato positivo. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’esito dei tamponi e, quindi, una volta risultati negativi, gli agenti potranno tornare in servizio tranne quello positivo che rimarrà in quarantena fino al secondo test previsto dai protocolli.

“La situazione è sotto controllo – ha confermato stamattina il Sindaco Daniele Cimiotti – e, per questo ringrazio sia la Protezione Civile che i Carabinieri per essersi subito messi a disposizione per sopperire alla mancanza degli agenti della Municipale. Contiamo di tornare in operatività a breve, non appena arriveranno i risultati dei tamponi”.