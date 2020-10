Dalla Francia: domani discorso del presidente Macron, non sono esclusi lock down nel weekend e coprifuoco dalle 19

Lock down nei weekend e coprifuoco alle 19. Sono queste le decisioni di ulteriori misure di contenimento che potrebbero essere annunciate domani dal Governo francese e che, di riflesso, potranno interessare anche la nostra provincia, che è al confine con la Costa Azzurra.

Il Sindaco di Nizza, Christian Estrosi, infatti ha parlato di una serie di misure che potrebbero essere messe in atto per combattere la nuova avanzata del Covid-19. È pronto ad agire se entro 8 giorni il tasso di incidenza a Nizza non scenderà sotto la soglia dei 150 su 100.000 abitanti.

Al momento non è ancora dato sapere se il Sindaco nizzardo assumerà queste decisioni ma, intanto, domani è annunciato un discorso alla nazione del Presidente Emmanuel Macron.