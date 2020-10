Sanremo: Biancheri rinvia le imposte, Alessi (Confesercenti) "Una decisione che ci aiuta in un momento difficile"

“Una decisione che ci aiuta in un momento difficile, in un periodo terribile per tutti gli operatori. Aiuta la delibera assunta dal sindaco di e dalla Giunta, sia per gli effetti concreti di alleggerire il peso delle spese da sostenere, ma aiuta anche simbolicamente”.

Interviene in questo modo il Presidente di Confesercenti a Sanremo, Mimmo Alessi, commentando la decisione del Sindaco matuziano di rinviare gli ‘appuntamenti’ con le tasse, in relazione alla emanazione dell’ultimo Dpcm. “Davanti a scelte romane di dubbia efficacia e dannose al mondo economico – prosegue - il sindaco Biancheri ha indicato la praticità di un amministratore vicino alle imprese. Ha dimostrato di conoscere il proprio territorio, sa cosa significhi faticare e cosa vuol dire ricevere bastonate improvvise come quelle decise dal premier Conte con l’ultimo Dpcm. Noi imprenditori abbiamo bisogno di cose concrete, di gesti reali, di aiuti veri e non di promesse fumose”.

“Auspichiamo che Sanremo possa essere solo il primo dei Comuni a decidere di rinviare le scadenze dei tributi locali. Tutto aiuta - conclude Alessi - tutto fa, almeno qualcuno pensa a noi è di questo ne siamo veramente grati”.