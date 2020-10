Sanremo: rinviato a data da destinarsi l'evento Open dell'Ordine degli Architetti

E' stato annullato l'evento Open Studi Aperti programmato per il 30 e 31 ottobre 2020 in Piazza Borea d'Olmo a Sanremo. La decisione assunta dall'Ordine degli Architetti della provincia di Imperia, è stata presa a fronte dell'Ordinanza n. 72/2020 del Presidente della Giunta Regionale Liguria che indica in particolare il divieto di manifestazione pubblica o privata e di assembramento.

"Crediamo che questa decisione, tra l'altro sofferta, debba essere presa oltre che nel rispetto della norma anche e soprattutto per l'interesse collettivo di salute pubblica che supera l'interesse culturale. Ringraziando tutti quanti ci hanno accordato fiducia confidiamo di poter, al più presto, programmare un nuovo evento" - fanno sapere dall'Ordine.