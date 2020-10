Imperia: annullato il Concorso Fotografico 2020 del Circolo Castelvecchio

Il Circolo Castelvecchio informa, con rammarico, che il Concorso Fotografico 2020 quest’anno non avrà luogo.



"Ormai da tempo abbiamo legato il nostro concorso alla manifestazione 'Olioliva' - spiegano con rammarico dal Circolo - che, come tutti sappiamo, a causa delle disposizioni anti-covid, quest’anno è stata annullata e abbiamo quindi ritenuto di non procedere autonomamente (ad esempio organizzando un concorso on-line) in quanto lo spirito della nostra manifestazione è sempre stato quello di coinvolgere la gente e soprattutto i bambini delle scuole, di presenza e ci sarebbe quindi mancato il loro entusiasmo e il loro affetto che si palesava soprattutto nella cerimonia di premiazione alla biblioteca civica sempre strapiena di concorrenti e bambini.

Siamo dispiaciuti doppiamente perché quest’anno ricorre il 30° anniversario della costituzione del nostro sodalizio e, per l’occasione, avevamo preparato alcuni spettacoli musicali per l’estate e un’edizione speciale del Concorso Fotografico che purtroppo non siamo riusciti a concretizzare a causa delle severe (e giuste) normative per il contrasto al Covid 19.

Ai nostri sostenitori, agli amici, ai bambini delle scuole, ai fotoamatori promettiamo di festeggiare il nostro 30° compleanno l’anno prossimo con un programma di manifestazioni ancora più ricco e coinvolgente".