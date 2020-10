Sanremo: a una ditta di Trani i lavori da 3 milioni di euro per la difesa della costa e il ripascimento tra Pian di Poma e il lido Foce

Dopo la pubblicazione del bando e l’ok al progetto in consiglio comunale, gli uffici di Palazzo Bellevue hanno proceduto con l’affidamento dei lavori da 3 milioni di euro per la difesa della costa e il ripascimento tra Pian di Poma e il lido Foce. L’intervento è andato all’azienda ‘Trani Scavi’ dell’omonimo Comune in provincia di Barletta-Andria-Trani. L’impresa ha presentato un’offerta con un ribasso del 24,718% sull’importo iniziale.

Il lavoro è stato finanziato dalla Regione Liguria per 2,5 milioni di euro e per 560 mila euro dal Comune di Sanremo. Grazie all’intervento il Comune potrà proteggere la costa dall’erosione del mare e dai danni che spesso le mareggiate hanno provocato in zona.