Presente, passato e futuro della promozione di Sanremo via web nel nostro focus con Andrea Ventura di RebelDigital (Video)

Nel 2020 il Comune di Sanremo ha scoperto le infinite potenzialità della promozione via web. Meglio tardi che mai, dato che il primo esperimento firmato in collaborazione con RebelDigital ha portato a oltre 3 milioni di visualizzazioni in Italia e in Europa (leggi la notizia cliccando QUI).

La regia dell’operazione è stata affidata ad Andrea Ventura per l’agenzia RebelDigital che ha collaborato con l’assessorato a Turismo e Manifestazioni per la realizzazione di un video promo, di un logo e del nuovo brand ‘Sanremo Live&Love’. Una nuova frontiera, una prospettiva che fino a qualche mese fa sembrava impensabile per Sanremo.

Con Andrea Ventura di RebelDigital abbiamo quindi analizzato il presente, il passato e il futuro della promozione via web per una realtà come quella di Sanremo.