Il brand ‘Sanremo Live&Love’ vola sul web: oltre 3 milioni di visualizzazioni in Italia e in Europa (Foto e Video)

Terminata l’estate 2020, una delle più complicate sul piano turistico dal dopoguerra a oggi, il Comune di Sanremo ha reso noti i dati e le statistiche della campagna promozionale che ha visto la Città dei Fiori per la prima volta impegnata in una promozione web e social su scala nazionale e internazionale. Un video promo, un logo ufficiale, il brand ‘Sanremo Live&Love’ e, soprattutto, un piano che ha previsto la pubblicazione sui principali media nazionali con un target mirato. Il tutto in collaborazione tra il Comune, il Tavolo del Turismo e l’agenzia ‘RebelDigital’.

Questa mattina nella sala giunta di Palazzo Bellevue l’amministrazione ha comunicato i dati alla presenza dell’assessore a Turismo e Manifestazioni, Giuseppe Faraldi, dei rappresentanti del Tavolo del Turismo e di Andrea Ventura per ‘RebelDigital’.

Le campagne video advertising hanno raggiunto un milione 223 mila visualizzazioni complete in Italia (Lombardia, Piemonte, Toscana ed Emilia). I canali di promozione sono stati sia i social che alcuni dei principali portali di informazione come: La Gazzetta dello Sport, Vanity Fair, Il Corriere della Sera e Giallo Zafferano.

All’estero le campagne hanno raggiunto un milione e 194 mila visualizzazioni complete in Europa (Francia, Germania, Olanda, Svizzera e Belgio).

Il lavoro è proseguito con la creazione di contenuti sulle piattaforme social della Città della Musica che hanno avuto una crescita esponenziale con un alto tasso di coinvolgimento di utenti e brand.

L’attività di social media management, infatti, declinata sui canali social più importanti ha registrato un gran risultato: il canale Facebook, nel periodo di analisi dal 16 giugno al 16 settembre, ha registrato un tasso di crescita del 14%. L’amministrazione comunale ha realizzato anche una promozione video dedicata su piattaforme Rai. L’accordo tra Comune di Sanremo e Rai Pubblicità ha previsto la pianificazione di spot su RaiPlay e Rai@Youtube dal 25 agosto al 15 settembre. Il risultato è stato di un milione di visualizzazioni di cui 850 mila complete: ovvero l’85% dei visitatori ha visto gli spot completi.

A conclusione del progetto di promozione del nuovo brand ‘Sanremo Live&Love’, ecco il nuovo sito web dedicato totalmente a turismo e manifestazioni. Il sito è in tre lingue (italiano, inglese e francese) con veste grafica e contenuto completamente rinnovati.

L'investimento complessivo per l'intera campagna media, web e social (compresa la Rai) è costato al Comune circa 40 mila euro.

Le interviste

In allegato la presentazione dei risultati