Bordighera: sopralluogo al cantiere dell'Angst, il Sindaco "Entro Natale verrà riaperta la strada "

Sopralluogo nel cantiere dell’Angst, quest’oggi per il Sindaco Vittorio Ingenito, per verificare l’avanzamento dei lavori di allargamento del primo tratto della via Coggiola. “Tutto procede secondo le tempistiche stabilite – ha detto il primo cittadino - em entro Natale, la strada verrà riaperta, decisamente più agevole e sicura”.

Insieme al vice Sindaco, al Dott. Maurelli ed all’Arch. Ravera c’è stata la possibilità di vedere gli interventi di ricostruzione dell’immobile che ospiterà i nuovi appartamenti: “Siamo davvero soddisfatti – termina Ingenito - di avere in Bordighera un grande cantiere che offre ed offrirà molte opportunità di lavoro per il nostro territorio”.