Pigna: con la partecipazione di circa 30 atleti. successo per la 1ª pedalatata ecologica sul Toraggio (foto)

Grande giornata di Mountain Bike all'insegna dell'amicizia oggi a Pigna, dove un gruppo di circa 30 atleti ha partecipato alla 1ª pedalatata ecologica sul Toraggio. La partenza era prevista presso la pasticceria Désire de Roy, per poi procedere in direzione Madonna di Campagna, Muratone, Prati del Toraggio, Ferrasse e Buggio, prima del ritorno in paese presso il Pub la Villa.

La manifestazione è stata organizzata dal Consigliere comunale allo sport e al Parco Cristian Rodini e dal geometra Danilo Borfiga, coadiuvati dall'instancabile Mario Siboldi dell'associazione U.S. Pignese.

"Un ringraziamento va alla Protezione Civile di Pigna e Castelvittorio - spiega Rodini - che, con l'ausilio di Rino Grillo, ha consentito che la manifestazione si svolgesse in totale sicurezza. L' evento ha rispettato tutte le norme anti-covid vigenti da ultimo Dpcm: distanziamento sociale e uso della mascherina da parte degli organizzatori e di tutti gli atleti, sia prima che dopo la prova.