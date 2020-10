Ventimiglia: ecco la prima 'conta' ufficiale dei danni per l'alluvione, 509mila euro di somme urgenze

Sono stati approvati dalla Giunta di Ventimiglia i primi verbali di ‘somma urgenza’ per i lavori svolti a seguito dell’alluvione e dell’esondazione del Roya, nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre.

I lavori riguardano soprattutto la rimozione del fango e dei detriti presenti sulle strade del territorio comunale, affidati alle ditte ‘Orengo’, ‘Tesorini’, ‘Ciem’, ‘Liguria Cave’, ‘Devilla’ e ‘Maccario’ oltre alla rimozione con mezzi specifici del materiale alluvionato (con il relativo trasporto), ad opera della Docks Lanterna.

Il totale delle spese per i lavori di ‘somma urgenza’, esclusivamente per la rimozione di fango e detriti, ammonta a 509.960 euro mentre la scheda presentata dal Comune alla Protezione Civile Regionale, quantifica i danni in 56 milioni e 977mila euro.