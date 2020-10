Imperia: incendio all'interno di un centro medico, mobilitazione di soccorsi alla galleria Isnardi (Foto e Video)

Incendio questa mattina all'interno di un centro medico ad Imperia. Le fiamme sono divampate nei locali che si trovano all'interno di Galleria Isnardi e si affacciano su via Unione. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco che hanno prontamente provveduto a spegnere l'incendio e un'ambulanza della Croce Bianca di Imperia.



Per fortuna non si sono registrate persone intossicate o ferite. Grande preoccupazione per le persone che si trovavano nella zona le fiamme sono arrivate fino sul facciata della palazzina. L'accaduto è al vaglio della Polizia ma tutto lascia presumere che si possa essere trattato di un cortocircuito.