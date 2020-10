Una nuova luce per Sanremo? Biancheri: “La città è poco illuminata, ho chiesto un progetto” (Video)

Durante l’ultima riunione del consiglio comunale il sindaco Alberto Biancheri lungamente approfondito alcuni dei progetti che l’amministrazione ha in serbo per la Sanremo del futuro. Pungolato dalla parola “programmazione” pronunciata dai banchi della minoranza, il primo cittadino ha snocciolato alcuni dei piani previsti per continuare a disegnare la città che verrà. In particolare il sindaco Biancheri si è soffermato sul tema della sicurezza, puntando il dito contro l’attuale sistema di illuminazione in città.

“Sul tema della sicurezza penso che la città sia poco illuminata - ha poi aggiunto Biancheri - ho chiesto un progetto per potenziare l’illuminazione e penso che sia un fatto importante, se la città è poco illuminata non vediamo i pedoni che attraversano. Fortunatamente in città ci sono molte persone e penso che si debba potenziare l’illuminazione per una questione di sicurezza ma anche per abbellire la città. Pensate solo a come è cambiato il centro storico dove abbiamo investito 400 mila euro sull’illuminazione”.

L’intervento del sindaco Alberto Biancheri in consiglio comunale