Cervo: sabato e domenica prossimi un banchetto per l'iniziativa Orchidea Unicef con la Fidas e la Protezione Civile

Sabato e domenica prossima, dalle 8 alle 18 e in occasione della festa dei nonni, i volontari della Protezione Civile e il locale gruppo Fidas, allestiranno un banchetto a Cervo sul piazzale di fronte alla farmacia per l'iniziativa Orchidea Unicef.

I volontari scenderanno in piazza promuovendo le coloratissime orchidee. Con una donazione di soli 10 euro si potrà aiutare a finanziare i programmi contro la malnutrizione infantile nel mondo. L'acquisto di un'Orchidea garantirà 60 bustine di alimento terapeutico, utili a salvare la vita di un bambino. Quest'anno in occasione della festa dei nonni, per dimostrare tutta la vicinanza a coloro che, più di tutti, hanno attraversato dei mesi difficili a causa dell’emergenza sanitaria: contribuisci a ringraziarli regalando loro un'Orchidea.

I banchetti allestiti dai volontari, nel rispetto di tutte le norme anti Covid, saranno attivi dalle 9 alle 18.