Elezioni regionali. Ioculano (PD): “A differenza del centrodestra noi abbiamo avuto il fuoco amico” (Video)

Serata dai due volti per Enrico Ioculano, candidato per il PD nel collegio di Imperia, diviso tra la delusione per la sconfitta di Ferruccio Sansa e la soddisfazione per il risultato personale ottenuto a Ponente.

Ioculano è intervenuto questa sera in diretta all’interno del nostro speciale elezioni liguria per commentare i primi dati ufficiali. “Nel calcio funziona che quando c’è una cattiva preparazione precampionato i risultati del campionato poi non sono buoni, durante i mesi del lockdown non è stato fatto nulla e Sansa si è trovato a fare quello che poteva in una situazione già definita - ha commentato Ioculano - quando si vince o si perde con così tanti punti di distacco bisogna vedere la preparazione, ma qui, a differenza del calcio, la palla non è rotonda”.

“Sulle preferenze il dato è significativo - ha poi aggiunto Ioculano - arriviamo alle porte di Ospedaletti con oltre 2 mila preferenze e adesso aspettiamo il dato di insieme, una prestazione che mi soddisfa e per la quale ringraziano anche Andrea Gorlero, Claudia Regina e Annina Elena che si sono messi in gioco per questa campagna elettorale”.

Nell’analisi della vittoria da parte del centrodestra Ioculano ha commentato: “Sono stati bravi a stringere rapporti con amministrazioni che a noi sono sfuggite, dal punto di vista politico e tattico sono stati più bravi di noi”.

Infine, per quanto riguarda le dinamiche di coalizione, non sono mancate le frecciate da parte del candidato ‘dem’ ventimigliese: “Molto influiscono le forze della lista, a livello nazionale si fanno delle scelte che vengono emulate sul territorio e danno dei risultati, non sempre sono soddisfacenti. Imputo il risultato anche a come ci siamo arrivati. A differenza del centrodestra noi abbiamo avuto il fuoco amico”.