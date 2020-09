Sanremo: successo per la la terza edizione di 'A tavola sul Porto Vecchio' di Confartigianato (foto)

Si è chiusa ieri sera a Sanremo la terza edizione di “A tavola sul Porto Vecchio”. La manifestazione, organizzata dalla Confartigianato insieme ai locali del primo tratto del lungomare affacciato sul Porto Vecchio della città, ha avuto come obiettivo quello di offrire a turisti e residenti tre giornate di divertimento tra buon cibo e musica dal vivo.

Ogni locale coinvolto (Ristorante delle Palme, Bar Sandy, Ristorante il Molo, Il Dehor del marinario, Bar Max, Bar Portovecchio) ha proposto ricette legate al territorio e specialità varie. Suggestiva la location, con i visitatori che hanno potuto consumare i piatti e sorseggiare i cocktail sui tavoli allestiti lungo la via pedonale davanti ad un panorama affascinante. L’organizzazione vuole ringraziare il pubblico per aver osservato le indicazioni fornite, con il rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19 previste dalle normative in materia.

Tre giornate quindi di festa, che hanno confermato l’apprezzamento di turisti e residenti per questo evento, ormai divenuto una tradizione di fine estate sul Porto Vecchio di Sanremo.