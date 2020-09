Ventimiglia: lunedì apre dopo 3 anni la 'Cavour' nel centro storico, totale ristrutturazione e presenti anche i 'neon sanificatori' (Foto)

Sono terminati, in tempo per la data di apertura delle scuole fissata per lunedì prossimo, i lavori alla scuola ‘Cavour’ nel centro storico di Ventimiglia. Si tratta di un plesso scolastico che vede ospitare le scuole Elementari e Medie, con circa 200 alunni che, da lunedì, potranno seguire le lezioni nella città vecchia, invece di dover scendere in centro, come dovevano fare fino allo scorso anno.

“E’ un impegno preso con i residenti preso e realizzato – evidenzia l’Amministrazione comunale della città di confine – e siamo orgogliosi di quanto fatto, soprattutto per andare incontro alle famiglie e ai ragazzi, che potranno evitare spostamenti tra casa e il centro e viceversa. Ora hanno la loro scuola a pochi passi da casa”.

Dopo 3 anni, quindi, riapre la scuola ‘Cavour’, dopo la chiusura per motivi di sicurezza. I lavori hanno visto la sistemazione del tetto, ma sono stati rifatti anche tutti gli infissi, gli impianti elettrico e idraulico, muri e soffitti. Sono state rimesse a nuovo le porte e rifatti gli impianti igienici.

Due le particolarità delle nuove aule: innanzi tutto i colori alle pareti, volutamente sgargianti per rendere più allegre le giornate degli alunni, in luogo di vecchi colori smorti che non invogliavano certo ad andare a scuola. Inoltre sono stati installati nelle aule dei ‘neon sanificatori’ che, durante la notte si accendono e appunto sanificano i locali. Si tratta della prima installazione in provincia di Imperia